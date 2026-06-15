Boğaz'da masalsı düğün...

Ece ve Korhan Kurdoğlu’nun kızları Ecehan Kurdoğlu ile tanınmış iş insanı Burak Üçkardeş, uzun süredir devam eden birlikteliklerini muhteşem bir düğünle taçlandırdı. Çırağan Sarayı’nın büyüleyici rıhtımında gerçekleştirilen şık bir kokteylle başlayan davette, her detay özenle hazırlanmıştı. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin ismi bir araya getiren düğünün en özel anlarından biri ise nikah töreni oldu. Genç çiftin nikah şahitliğini üstlenen isimler arasında gelin hanımın dedesi Selçuk Ertuğ da yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Davetlilerin adeta şıklık yarışına girdiği bu büyüleyici ve zarafet dolu gece, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir anı olarak iz bıraktı.