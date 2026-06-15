Anlamlı davet...

The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen özel gecede, sezon boyunca farklı alanlardan ilham veren konukların ağırlandığı programın yolculuğu, bu kez ekranlardan gerçek hayata taşınan samimi bir buluşmayla taçlandı. Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşen samimi sohbetler ve keyifli buluşmalar, davetin atmosferini tamamlayan detaylar arasında yer aldı. Gecenin özel menüsü ise davetlilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sundu. The Peninsula Istanbul’un yaz dönemi pop-up restoranı Abelia x Diego Guerrero iş birliğiyle hayata geçen ve Şef Diego Guerrero tarafından İspanyol ve Akdeniz mutfağının özgün lezzetlerini bir araya getirerek hazırlanan menü, davetlilerden büyük beğeni topladı. Geceye; Leyla Alaton ve Sema Güral katıldı.