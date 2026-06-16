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Boyner Vakfı’ndan anlamlı proje...

Boyner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner öncülüğünde başlayan "Zamanında Yanında" projesiyle, 10 ilde binlerce aile ve çocuğa ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi ve çocuk koruma konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunulacak.

Giriş: 16 Haziran 2026 Salı 10:31 Güncelleme: 16 Haziran 2026 Salı 10:31
Boyner Vakfı’ndan anlamlı proje...

Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümesi amacıyla güçlerini birleştirdi. Boyner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in de öncülük ettiği ve bizzat katılım sağladığı lansmanla, ebeveyn destek sistemlerini güçlendirmeyi hedefleyen "Zamanında Yanında" projesi resmen hayata geçirildi. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle tanınan Ümit Boyner, UNICEF Türkiye yetkilileriyle bir araya gelerek projenin startını verdi. Proje, çocukların gelişimi ve korunması adına Türkiye genelinde çok kapsamlı bir ağ kurmayı hedefliyor. Ümit Boyner liderliğindeki Boyner Vakfı ve UNICEF ortaklığında yürütülecek proje kapsamında, çocukların dijital dünyadan akran ilişkilerine kadar her alanda korunması amaçlanıyor. Projenin öne çıkan detayları ise şunlar: Binlerce ebeveyn, bakım veren ve çocuğa; ebeveynlik becerileri, çocuk gelişimi, akran zorbalığının önlenmesi, dijital güvenlik ve çocuk koruma konularında ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği sağlanacak. Projenin temel felsefesini vurgulayan açıklamada, "Her çocuk güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir ortamda büyümeyi hak eder" mesajı ön plana çıktı. Ümit Boyner ve Boyner Grubu'nun da sosyal medya üzerinden desteklediği ve beğendiği bu anlamlı iş birliği, toplumsal yapının en temel taşı olan aile ve çocuk gelişimine çok yönlü bir katkı sunmayı hedefliyor. Projenin önümüzdeki günlerde belirlenen illerde aktif olarak sahaya inmesi ve rehberlik çalışmalarına başlaması bekleniyor.

UNICEF ÜMİT BOYNER

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