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Deniz üstünde yoga yaptı

Ege'nin incisinde doğayla baş başa tatil yapan Etel Baler, deniz üstünde sergilediği su sporları hünerleri ve "patenti bana ait" dediği kano yogasıyla adından söz ettirdi.

Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi 10:23 Güncelleme: 15 Haziran 2026 Pazartesi 11:09
Deniz üstünde yoga yaptı

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Etel Baler, yaz sezonunu Ege'nin incisi D Maris Bay'de açtı. Doğayla baş başa tatil yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı büyüleyici karelerle ve kusursuz fiziğiyle adından yine söz ettirmeyi başardı. Tatilinde hem şıklığından hem de konforundan ödün vermeyen Baler, eşsiz kumsalda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Deniz üstünde de formunu korumaya özen gösteren Etel Baler, sadece güneşlenmekle kalmadı, aynı zamanda su sporlarındaki hünerlerini de sergiledi. Baler eğlenceli anlarında, kano/paddleboard üzerinde kürek çekerken görüldü. Denizin ortasında kano üzerinde bağdaş kurarak yoga pozu veren Baler, bu anları sosyal medyasında esprili bir dille paylaştı. Fotoğrafın üzerine "Yoga ve kürek aynı anda; Patenti bana ait hareketler" notunu düşen Baler, doğal hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Gerek su üzerindeki sportmen tavırları gerekse karın kaslarıyla dikkat çeken Etel Baler, D Maris Bay'de hem ruhunu hem de bedenini dinlendirerek sezona enerjik bir başlangıç yapmış oldu.

Etel Baler kano yoga

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