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Hoş geldin 'Leo Aras'

Mariam ve Aslan Kemal Gülman çiftinin bebeklerinin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Feryal Gülman, ilk kez büyükanne olmanın heyecanını yaşadı.

Giriş: 16 Haziran 2026 Salı 09:37 Güncelleme: 16 Haziran 2026 Salı 09:38
Hoş geldin 'Leo Aras'

Feryal Gülman, bugün hayatının en anlamlı ve heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Feryal Gülman, torununun dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez büyükanne olmanın tarif edilemez mutluluğunu tattı. Gelini Mariam Gülman’ın hamilelik haberi aldığı ilk günden itibaren heyecanını gizleyemeyen Feryal Gülman, bu dokuz aylık süreçte gelininin en büyük destekçisi olmuştu. Doğumun her aşamasıyla yakından ilgilenen, Mariam Gülman'ı bir an bile yalnız bırakmayarak her anında yanında olan ünlü iş kadını, torununu kucağına aldığı ilk an duygusal dakikalar yaşadı. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin ardından, Gülman ailesinin bu mutlu günü cemiyet hayatında da büyük bir sevinçle karşılandı. Hastaneye gelen ve sosyal medya üzerinden mesaj gönderen yakın dostları, çiçeği burnunda büyükanne Feryal Gülman’ı tebrik yağmuruna tuttu. Hem Mariam-Aslan Kemal Gülman çiftinin hem de Feryal Gülman'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, minik bebeğin aileye uğur ve neşe getirmesi temenni edildi.

Feryal Gülman Aslan Kemal Gülman Mariam Gülman

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Güncel Hoş geldin 'Leo Aras'

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