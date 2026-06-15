Ünlü isimler sürpriz partide buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatından isimler, Saffet Emre Tonguç ve Kaan Sekban’ın davetinde bir araya geldi. Saffet Emre Tonguç’un ortağı Serda Büyükkoyuncu için düzenlediği sürpriz bir doğum günü partisi cemiyet hayatını Pera’da buluşturdu. Michelin listesindeki Red Balloon restoranın Pera’nın tarihi dokusunu yansıtan yeni yerinde gerçekleşen davette Serda Büyükkoyuncu’nun doğum günü için hazırlanan özel menü servsi edildi. Davete katılanlar arasında Leyla Alaton, Emine Erdem, Berrin Yoleri, Pervin Ersoy, Emre Karaca, Deniz Ülke Kaynak, Ebru Karaçam, Esra Üstünkaya, Figen Kıral, Fulya Nayman, Meral Kosif gibi isimler yer aldı.