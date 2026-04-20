Zeyrek Çinili Hamam'da sergi

Zeyrek Çinili Hamam Güncel Sanat ProgramıMargaret R. Thompson’ın Sergisi ile Devam Ediyor. Zeyrek Çinili Hamam, tarihi Bizans sarnıcında sürdürdüğü güncel sanat programına yeni bir sergiyle devam ediyor. Santa Fe merkezli sanatçı Margaret R. Thompson’ın mekâna özel kurguladığı, Anlam de Coster küratörlüğünde hazırlanan sergi Temenos: İç Deniz, 16 Nisan tarihinde düzenlenen davetle açıldı.Zeyrek Çinili Hamam kurucu direktörü Koza Güreli Yazgan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetlerde, kültür-sanat dünyası ve sosyal hayatın önde gelen isimleri bir araya geldi. Davetliler arasında Ali & RabiaGüreli, Mehmet Ali Bakanay,Yeong Jin Choi, Arzu Kunt, Aslı San Bilgin, Edwina Sponza, Gökşen Buğra, Ece Erdinç, Linda Kuyumcuyan, Nesrin Esirtgen, Haldun Dostoğlu, Serhat Tunçay, Şükran Albayrakgibi isimleryer aldı.Anlam de Coster küratörlüğünde gerçekleşen ve sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan Temenos: İç Deniz, 16. yüzyıldan kalma hamam yapısının yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Bizans sarnıcında konumlanıyor. Sergi, tuval ve ipek üzerine resimlerinyanı sıra koku ve ses yerleştirmeleriyle izleyiciyi çok katmanlı, duyusal bir deneyime davet ediyor. Sanatçının, İstanbul merkezli Homemade Aromaterapi ile iş birliğiyle geliştirdiği özel koku, serginin duyusal kurgusunu tamamlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.Antik Yunan’dan günümüze uzanan temenoskavramından yola çıkan Thompson, gündelik yaşamdan ayrışan, koruyucu ve içe dönük bir alan fikrini merkeze alıyor. Hamamın tarihsel olarak üstlendiği arınma ve dönüşüm mekânı olma işleviyle ilişki kuran sergi,sarnıcı bir “iç deniz” olarak ele alarak izleyiciyi hem fiziksel hem de zihinsel bir yolculuğa davet ediyo