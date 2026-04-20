TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor. TEMA Vakfı’nın her yıl Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel olarak düzenlediği bu özel gezi, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle farklı bir tarihte gerçekleştirildi. Bu yıl 14’üncüsü organize edilen turun bir sonraki durağı ise 29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Madrid olacak. Bu yılın ilk durağı, Ortadoğu’nun incisi olarak anılan Marakeş oldu. TEMA Vakfı mütevelli heyeti üyesi Esra Öztürk, Figen Kıral ve Elvan Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen 4 günlük seyahate, Dalin Midyatı rehberliğinde 34 kadın katılımcı eşlik etti. Geziden elde edilen gelir TEMA Vakfı’na bağışlandı. Marakeş Havalimanı’na varışın ardından başlayan panoramik şehir turunda, şehrin simgelerinden Koutubia Minaresi ve Afrika’nın en hareketli noktalarından biri olan Jmaa el Fna Meydanı ziyaret edildi. Sokak gösterileri, yılan oynatıcılar ve açık hava restoranlarıyla dikkat çeken meydan, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gezinin ikinci gününde Atlas Dağları ve bölgedeki Berberi köyleri keşfedildi. Özellikle Ourika Vadisi’nde doğayla iç içe keyifli anlar yaşanırken, bir Berberi evine konuk olunarak geleneksel nane çayı içildi. El dokuma halı ve kilimlerin sergilendiği atölye ziyaretinin ardından Marakeş’e dönülerek şehrin tarihi dokusu keşfedildi. Medine’de yapılan yürüyüş sırasında geleneksel aktarlar ziyaret edilerek argan yağı ve egzotik baharatlar hakkında bilgi alındı. Gün, Bahia Sarayı, Majorelle Bahçesi ve Yves Saint Laurent Müzesi gezileriyle tamamlandı. Gezinin son gününde Kutubiye Camii ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Jemaa El-Fna Meydanı bir kez daha ziyaret edilerek Marakeş yolculuğu tamamlandı. TEMA-K gönüllülerinin hem kültürel keşif hem de sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bu anlamlı gezi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken doğaya katkı sağlamayı da başardı.