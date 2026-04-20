TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor.

Giriş: 20 Nisan 2026 Pazartesi 10:54 Güncelleme: 20 Nisan 2026 Pazartesi 10:54
TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor. TEMA Vakfı’nın her yıl Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel olarak düzenlediği bu özel gezi, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle farklı bir tarihte gerçekleştirildi. Bu yıl 14’üncüsü organize edilen turun bir sonraki durağı ise 29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında Madrid olacak. Bu yılın ilk durağı, Ortadoğu’nun incisi olarak anılan Marakeş oldu. TEMA Vakfı mütevelli heyeti üyesi Esra Öztürk, Figen Kıral ve Elvan Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen 4 günlük seyahate, Dalin Midyatı rehberliğinde 34 kadın katılımcı eşlik etti. Geziden elde edilen gelir TEMA Vakfı’na bağışlandı. Marakeş Havalimanı’na varışın ardından başlayan panoramik şehir turunda, şehrin simgelerinden Koutubia Minaresi ve Afrika’nın en hareketli noktalarından biri olan Jmaa el Fna Meydanı ziyaret edildi. Sokak gösterileri, yılan oynatıcılar ve açık hava restoranlarıyla dikkat çeken meydan, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gezinin ikinci gününde Atlas Dağları ve bölgedeki Berberi köyleri keşfedildi. Özellikle Ourika Vadisi’nde doğayla iç içe keyifli anlar yaşanırken, bir Berberi evine konuk olunarak geleneksel nane çayı içildi. El dokuma halı ve kilimlerin sergilendiği atölye ziyaretinin ardından Marakeş’e dönülerek şehrin tarihi dokusu keşfedildi. Medine’de yapılan yürüyüş sırasında geleneksel aktarlar ziyaret edilerek argan yağı ve egzotik baharatlar hakkında bilgi alındı. Gün, Bahia Sarayı, Majorelle Bahçesi ve Yves Saint Laurent Müzesi gezileriyle tamamlandı. Gezinin son gününde Kutubiye Camii ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Jemaa El-Fna Meydanı bir kez daha ziyaret edilerek Marakeş yolculuğu tamamlandı. TEMA-K gönüllülerinin hem kültürel keşif hem de sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bu anlamlı gezi, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunarken doğaya katkı sağlamayı da başardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Hafta sonu caddeye çıktılar...

İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, güzel havanın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.
Güncel İskoçya’da motor sporları deneyimi...

İş insanları Hasan Kosif, Süleyman Kosif ve Selim Kosif kardeşler, çocukları Cihan Kosif ve Hilal Kosif Piles ile birlikte bir etkinlik kapsamında İskoçya’ya gitti.
Güncel İzmir'de sanat turu

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, İzmir'de sanat turu yaptı.

Magazin Hattı TEMA-K gönüllülerinden Marakeş’e yolculuk

TEMA-K gönüllü grubunu kuran, sosyal hayatın tanınmış isimleri düzenledikleri kültür turlarıyla vakfa destek olmaya devam ediyor.
Jet Set Afrika'da safari yaptılar

Ünlü pop yıldızı Dua Lipa, nişanlısı Callum Turner ile birlikte macera dolu bir tatile imza attı. Afrika'nın uçsuz bucaksız savanlarında safariye çıkan çiftin romantik ve heyecan dolu anları objektiflere yansıdı.
Caddeler Koç'un Boğaz keyfi...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Bebek'te objektiflere yansıdı.
Güncel Mezuniyet heyecanı

Ali-Nevbahar Koç çiftinin oğulları Kerim Rahmi Koç mezun olma heyecanı yaşadı.
Güncel Sabancı'nın edebiyat yolculuğu

Pınar Sabancı ve kitap kulübü üyeleri, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın "Huzur" romanını okumakla kalmadı, romanın geçtiği mekanları adım adım gezerek İstanbul’un ruhunu yeniden keşfetti.
Güncel “Hırsların değil, hedeflerin insanıyım”

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, üniversite öğrencileriyle girişimcilik dersinde bir araya geldi.

Güncel Okyanus ötesinde Türk zarafeti...

İş insanı Caroline Koç, markası Haremlique Istanbul’un Türk misafirperverliğini ve kalitesini Bettina Machler’in eşsiz dokunuşlarıyla Florida’ya taşıdı.
Güncel Turizm Haftası'nı Sapanca’da kutladı

TGA Yönetim Kurulu Üyesi turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, Sapanca’da düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerine katıldı.

Jet Set Rihanna müzik tarihine geçti

Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan şarkıcı Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı.

