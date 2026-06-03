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Küresel moda dünyası İstanbul’da buluştu

Küresel moda endüstrisinin en prestijli yayınlarından Business of Fashion (BoF), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba 09:57 Güncelleme: 03 Haziran 2026 Çarşamba 09:58
Küresel moda dünyası İstanbul’da buluştu

Küresel moda endüstrisinin en prestijli yayınlarından Business of Fashion (BoF), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte moda, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. "COMMUNITÉ x Business of Fashion Fireside Chat" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, küresel moda trendleri ve sektörün geleceği masaya yatırıldı. BoF'un özel ve samimi söyleşisinde, lüks tüketim, küresel seyahat trendleri ve yüksek yaşam standartlarının moda dünyasıyla kesişimi ele alındı. Etkinlik kapsamında kürsüye çıkan Türkiye’de perakende ve moda sektörünün duayen isimlerinden Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, yaptığı etkileyici konuşmayla deneyimlerini aktardı.

Business of Fashion cemboyner bof

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