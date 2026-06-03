Dostlarını Boğaz'da ağırladı

Haremlique İstanbul ve Selamlique İstanbul markalarının kurucusu, iş insanı Caroline Koç, yoğun uluslararası temposuna İstanbul’da da ara vermiyor. Son olarak Bettina Machler ile birlikte pek çok ülkede lansmanını gerçekleştirdiği "Seferi Koleksiyonu" tanıtımlarının ardından İstanbul’a dönen Koç, dünyaca ünlü markaların yaratıcı ekiplerinde yer alan dostlarını ağırladı. Birkaç gün süren bu özel ziyarette konuklar, ünlü rehber Şerif Yenen eşliğinde İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarını keşfetti. Kültür turunun son gününde ise rotada unutulmaz bir Boğaz deneyimi vardı. Caroline Koç ve kızı Aylin Koç, misafirlerini sahibi oldukları tarihi Halas Gemisi’nde ağırladı. Muhteşem bir ev sahipliğine sahne olan bu özel geziden geriye kalan renkli anları Caroline Koç, sosyal medya hesabından dostlarıyla paylaştı.