Aksoy Ailesi, Bodrum'da...

İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Aksoy Holding CEO'su Batu Aksoy ve eşi Gözde Aksoy, yoğun geçen kış sezonunun yorgunluğunu gözde tatil cenneti Bodrum’da atıyor. Gün boyu özel teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, akşam saatlerinde ise Türkbükü'nde yürüyüşe çıktı. Her zaman sade ve asil tarzlarıyla beğeni toplayan ünlü çift, Bodrum akşamındaki sportif ve rahat tarzlarıyla dikkat çekti. Gözde Aksoy, şortu ve üzerine aldığı denim ceketi ile çaba sarf etmeden yakaladığı sahil şıklığını gözler önüne sererken, Batu Aksoy da keten pantolonu ve tişörtüyle yaz modasına ayak uydurdu. Marinada el ele yürüyüş yapan ve dostlarıyla keyifli bir akşam yemeği yiyen Aksoy çiftin, tatillerine bir süre daha Bodrum koylarında demirli teknelerinde devam edeceği öğrenildi.

Onur AYDIN