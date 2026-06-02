Küresel zirveye 'Sabancı' damgası

Dünyanın dört bir yanından filantropi liderlerini, vakıfları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Philea Forum 2026, bu yıl “İnsan ve Gezegen için Filantropi” ana temasıyla gerçekleştirildi. Filantropinin adil ve sürdürülebilir dönüşümleri küresel ölçekte nasıl destekleyebileceğinin masaya yatırıldığı foruma, 900’ü aşkın uluslararası katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye’nin köklü vakıflarından Sabancı Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Genel Müdür Nevgül Bilsel Safkan ve Güler Sabancı ve Nevgül Bilsel Safkan’ın da aralarında bulunduğu Sabancı Vakfı heyeti, forumun gerçekleştirildiği merkezde küresel filantropi ağının önde gelen destekçi kurumlarının logolarının yer aldığı ana sahnede bir araya geldi. Sabancı Vakfı, sadece katılımcı olarak değil, forumun şekillenmesinde de aktif rol üstlendi. Vakıf, forum kapsamında düzenlenen stratejik oturumlarda hem Türkiye’deki öncü rolünü aktardı hem de dezavantajlı grupların haklarına yönelik çözüm önerilerini küresel kamuoyuna sundu. Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat yoluyla dikkat çekmeyi amaçlayan uzun soluklu projelerinden biri olan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması da forumun kültürel ayağında yer buldu. Yarışmada bugüne kadar "iklim krizi" ve çevre temalarında öne çıkan, farkındalık yaratan başarılı kısa filmlerin forum katılımcılarına özel gösterimi gerçekleştirildi. Sürdürülebilir bir gelecek ve insan odaklı filantropi vizyonu doğrultusunda küresel iş birliklerini pekiştiren Sabancı Vakfı, Philea Forum 2026’da hem kurumsal hafızasını hem de gelecek vizyonunu uluslararası arenaya başarıyla taşımış oldu.