"Tutku ve Kuşku" sergisi

Uluslararası başarılara imza atmış ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten üç yıldır resim dersleri alan, başarılı iş insanı Sibel Çataklı, derslerde edindiği bilgi, pratik ve cesaretini; ilk kişisel sergisinin açılışı ile taçlandırdı. Sibel Çataklı 'nın "Tutku ve Kuşku" adlı ilk kişisel resim sergisi; Nişantaşı, Atiye Sokak'ta yer alan, The Best Art Galeri'de sanata gönül verenlerden tam not aldı. Çataklı, ilk Tutku ve Kuşku serisinde; bilinçli zihin ile bilinç altı arasında kendini anlama ve dinleme üzerine ruhsal yolculuklarını anlatıyor. Bu ruhsal yolculuk bizlere madde ve mana alemlerinin kapısını açarken kuşkulara karşı tutkuları öne çıkarmanın değerini vurguluyor. Madde ve mana alemleri arasında kalan çizgiler kuşkuları ortadan kaldırıyor. Akışın içinde sadece anda ve duyguda olan renkler duvarlardan fısıldayan kuşkuların önüne geçerek, kalbin kendi yolunu bulmasına davet ediyor. Kuratörlüğünü Emre Ertürk'ün yaptığı,"Tutku ve Kuşku" adlı resim sergisi, 20 Aralık tarihine kadar gezilebilir. Tutku ve Kuşku'nun açılışına, iş dünyası ve cemiyet yaşamından sanatseverler katıldı.