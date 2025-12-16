Magazin Hattı

"Tutku ve Kuşku" sergisi

Ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten ders alan Sibel Çataklı, ilk kişisel sergisini açtı.

Giriş: 16 Aralık 2025 Salı 11:17 Güncelleme: 16 Aralık 2025 Salı 11:17
"Tutku ve Kuşku" sergisi

Uluslararası başarılara imza atmış ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten üç yıldır resim dersleri alan, başarılı iş insanı Sibel Çataklı, derslerde edindiği bilgi, pratik ve cesaretini; ilk kişisel sergisinin açılışı ile taçlandırdı. Sibel Çataklı 'nın "Tutku ve Kuşku" adlı ilk kişisel resim sergisi; Nişantaşı, Atiye Sokak'ta yer alan, The Best Art Galeri'de sanata gönül verenlerden tam not aldı. Çataklı, ilk Tutku ve Kuşku serisinde; bilinçli zihin ile bilinç altı arasında kendini anlama ve dinleme üzerine ruhsal yolculuklarını anlatıyor. Bu ruhsal yolculuk bizlere madde ve mana alemlerinin kapısını açarken kuşkulara karşı tutkuları öne çıkarmanın değerini vurguluyor. Madde ve mana alemleri arasında kalan çizgiler kuşkuları ortadan kaldırıyor. Akışın içinde sadece anda ve duyguda olan renkler duvarlardan fısıldayan kuşkuların önüne geçerek, kalbin kendi yolunu bulmasına davet ediyor. Kuratörlüğünü Emre Ertürk'ün yaptığı,"Tutku ve Kuşku" adlı resim sergisi, 20 Aralık tarihine kadar gezilebilir. Tutku ve Kuşku'nun açılışına, iş dünyası ve cemiyet yaşamından sanatseverler katıldı.

Emre Ertürk Sibel ÇataklıSibel Çataklı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Amerika'da davette...

İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yakın dostu ve iş ortağı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'la Amerika'da düzenlenen davette bir araya geldi.
Güncel Eczacıbaşı, Laodikeia Antik Kenti’nde...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, DESİAD Yönetim Kurulu ve Etkinlik Komitesi üyeleriyle birlikte Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Magazin Hattı "Tutku ve Kuşku" sergisi

Ressam ve tasarımcı Emre Ertürk'ten ders alan Sibel Çataklı, ilk kişisel sergisini açtı.
Jet Set New York metrosunda defile...

Matthieu Blazy’nin dünyaca ünlü marka için hazırladığı Métiers d’Art koleksiyonu New York metrosunundaki defileyle tanıtıldı.
Güncel Yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi Hailey Bieber omuz hizasında kestirdiği saçlarıyla hayranlarını şaşırttı.
Güncel Sabancı, 60. yaşını kutladı

İş insanı Demet Sabancı Çetindoğan 60. yaşını dostlarının hazırladığı özel bir partiyle kutladı.
Güncel Yakın dostlar yemeğe çıktı

Şebnem-Celal Çapa çifti yakın dostlarıyla bir araya gelerek akşam yemeği yedi.
Güncel "Kadim topraklar"

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Nevşehir'i gezdi.
Jet Set Turne ekibine 197 milyon...

Taylor Swift, 'Eras Tour' kapsamında iki yıl boyunca turne ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıtarak ekibine büyük bir jest yaptı.
Davetler Sanata destek için 'Gala Modern'...

Modern’in sergi ve eğitim programlarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Gala Modern, bu yıl da farklı coğrafyalardan sanatçıların üretimlerini, Destek Yarışı’nda sanatseverlerle buluşturdu.
Güncel Çağlarcan’dan “Requiem For Shadows” sergisi...

Genç sanatçı Güneş Çağlarcan, “Requiem For Shadows” isimli kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Ata'ya ziyaret...

Caroline Koç kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.