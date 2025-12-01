“Raslaşma” sergisi...

Magazin Hattı

Çağdaş sanata olan yatırım ve çalışmalarıyla tanınan Dursun Çakır ve yeğeni Sima Ergani ortaklığında, Maslak 310 Galeri 'de düzenlenen “Raslaşma” adlı karma sergi, iş dünyası ve sanat camiasının önemli isimlerini ağırladı. 310 Galeri’nin kurucuları Dursun Çakır ve Sima Ergani’n öncülüğünde ve Esmer Erdem’in kurgusuyla gerceklesen ve birbirinden başarılı sanatçıların harika eserlerinin yer aldığı “Rastlaşma” adlı karma serginin açılışı sosyal yaşamın sanat sever isimlerini buluşturdu. Günümüzün saygın ve önemli ressamları arasında yer alan sanatçı Kadir Akorak 'ın galeri düzenlemesiyle gerçekleşen bu özel karma serginin açılış etkinliği büyük bir ilgi gördü. Burcu Özcan, Mark Erhan, Mehmet Günyeli, Muzaffer Tuncer, Seda Eyüboğlu, Seydi Murat Koç, Sibel Akay, Süleyman Saim Tekcan ve Yiğit Yazıcı’nın da adalarında bulunduğu başarılı sanatçıların eserlerinin bulunduğu karma sergi, Maslak 310 Galeri’de 800m2 lik bir alanda gerçekleşti. Rastlaşma sergisi Esmer Erdem’in kurgusuyla resim heykel ve tasarım konularında daha çok genç yeteneklere yer vermekle birlikte; Çağrı Saray, Devabil Kara, Seydi Murat Koç, Arif Çekderi gibi büyükleriyle de karşılaşmalarını sağlıyor. Seçkinin genel niteliği, resim sanatına göre daha az rağbet gören üç boyutlu işleri ön plana çıkarıyor. Sayıları gittikçe artan mimari alanların bu üç boyutlu işlere ihtiyacı olmadığı da düşünülemez. Bu üç boyutlu işlerin çoğunluğunu da metal atölyeleri oluşturuyor. Sergi Türkiye’deki metal heykel üretiminin bir dökümünü özetlemesi açısından değerlendirilmesi gereken bir önem arz ediyor. Sergi, 29 Kasım 2025- 10 Ocak 2026 tarihleri arasında sanat severler tarafından görülebilecek.

