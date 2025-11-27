Okuyucularla buluştular

Magazin Hattı

Prof. Dr. Gönül Bakay ve Psikolog Handan Dedehayır’ın Elgiz Müzesi’nde düzenlenen yeni kitapları, BİZ YAŞLI MIYIZ? okuyucuların beğenisine sunuldu.

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Prof. Dr. Gönül Bakay ve Psikolog Handan Dedehayır’ın Elgiz Müzesi’nde düzenlenen yeni kitapları BİZ YAŞLI MIYIZ? ’ın tanıtım davetinde buluştu. Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Gönül Bakay, Psikolog Handan Dedehayır, Lale Aytaman, Pelin Bozkurt Bilgiç, Sema Eren ve Nazan Moroğlu’nun katılımlarıyla bir panel düzenlendi. Organizasyonunu Azizoğlu Halkla İlişkiler’in yaptığı davette Prof. Dr. Gönül Bakay ve Psikolog Handan Dedehayır, konuklarıyla tek tek ilgilenip kitabın içeriği hakkında bilgiler verdiler. Konuklar, keyifli bir ortamda lezzetli ikramlar eşliğinde hem hoş vakit geçirdiler hem de yeni kitapla tanıştılar.

