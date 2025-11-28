TOÇEV yararına etkinlik...

Aslı Özdemir organizasyonuyla girişimci markaları buluşturan Christmas Wonderland, İstanbul'da gerçekleşti.

Giriş: 28 Kasım 2025 Cuma

ASLI-VOLKAN ÖZDEMİR

ROULA HABBAB

MERVE MERMER

NURAY FENERCİOĞLU

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
"Bir Can Bir Candır Gazinosu"

'Bir Can Bir Candır' derneğinin kurucusu Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için "Bir Can Bir Candır Gazinosu" adıyla özel bir gece düzenledi.
10. yıla özel davet...

Ünlü parfüm markası 10. yılını düzenlediği özel davetle kutladı.
Lezzet tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının lezzet tutkunu ünlü isimleri tadım etkinliğinde bir araya geldi.
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın bu yılki sahibi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit oldu.

