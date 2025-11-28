Aslı Özdemir organizasyonuyla girişimci markaları buluşturan Christmas Wonderland, İstanbul'da gerçekleşti.
Giriş: 28 Kasım 2025 Cuma
ASLI-VOLKAN ÖZDEMİR
ROULA HABBAB
MERVE MERMER
NURAY FENERCİOĞLU
GENEL
TOÇEV yararına etkinlik...
Aslı Özdemir organizasyonuyla girişimci markaları buluşturan Christmas Wonderland, İstanbul'da gerçekleşti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.