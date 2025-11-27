Jet Set

Hint düğününde sahneye çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hint milyarder ailenin düğününde sahneye çıkarak 2 milyon dolar kazandı.

Giriş: 27 Kasım 2025 Perşembe
Hint düğününde sahneye çıktı

Jennifer Lopez, Hindistan'daki milyarder düğününde sahneye çıkmak için 2 milyon dolar aldı. 56 yaşındaki pop yıldızı, sahnede 'Waiting for Tonight' ve 'Get Right' gibi hit şarkılarını söyleyip dans ederken, birden fazla ışıltılı kostüm giydi. ABD'li şarkıcı, düğün performansını gelin Netra Mantena ile damat Vamsi Gadiraju'ya mutluluklar dileyerek bitirdi. Netra Mantena, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Rama Raju Mantena'nın kızı. Raju'nun eşi Gadiraju ise zengin bir teknoloji girişimcisi. Yemek dağıtım platformu Superorder'ın kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu olan gelin Netra Mantena, geçen yıl Forbes'un '30 Yaş Altı En Zengin 30 Kişi' listesinde yer almıştı. Hindistan'ın Udaipur kentindeki dört günlük gösterişli düğün 20 Kasım'da başladı. İlk geceye DJ Tiësto ev sahipliği yaparken düğünde tanınmış müzisyenler performans sergiledi. Geleneksel Hint düğün öncesi kutlamaları olan sangeet ve kına, 21 ve 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Jennifer Lopez, 23 Kasım'da çiftin nikâhının ardından sahneye çıktı.

Jennifer Lopez Netra Mantena Vamsi Gadiraju

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.