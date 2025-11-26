Koç'tan koleksiyon daveti...

İş insanı Caroline Koç kurucusu olduğu Haremlique Istanbul için iş birliği yaptığı Bettina Hakko ile birlikte İstanbul'daki mağazasında özel bir davet verdi. Bettina Machler'in yaratıcı dünyası ile Haremlique Istanbul’un tasarım dili Seferî Koleksiyonu’nda bir araya geldi. Caroline Koç, verdiği davetin heyecanını yaşarken, dostları da Koç'u yalnız bırakmadı. Zorlu mağazasında gerçekleştirilen davete iş ve cemiyet hayatından; Çiğdem Simavi, Dilek Hanif, Ümit Boyner, Şebnem Çapa gibi çok sayıda isim katıldı. Koç; davette bir konuşma yaparak kendisini yalnız bırrakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.