Sabancı'dan güzellik daveti...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, yaptığı işbirliğiyle güzellik dünyasına adım attı. Kozmetik markası Pastel, Arzu Sabancı iş birliğinde zarafeti ve doğallığı merkezine alan özel bir koleksiyon sundu. Sadeliği kaliteyle, doğallığı zarafetle buluşturan koleksiyon özel bir davetle tanıtıldı. Davete; Alara Koçibey, Şebnem Çapa, Hakan Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı çifti de katıldı. Toplam 13 farklı ürün ve çoklu ton alternatiflerinden oluşan koleksiyon, güzelliği sade ama etkileyici hâliyle yeniden tanımlıyor.