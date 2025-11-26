ÇABA Derneği’nden yeni yıl coşkusu...

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ÇABA Festivali, bu yıl da gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren dopdolu bir atmosfer sundu. Türkiye’nin önde gelen markalarının stantlar açtığı festivalde, ziyaretçiler “iyilik için alışveriş” yaparak çocukların eğitimine destek oldu. Festival boyunca yeni yıl temalı dekorasyonlar, sürpriz etkinlikler ve sanat ile sosyal sorumluluğun bir araya geldiği keyifli bir program katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ve Başkan Yardımcısı Şenay Abacı Turgut ev sahipliğinde, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen festival, yalnızca bir alışveriş etkinliği olmanın ötesine geçerek çocukların geleceğine yapılan güçlü bir sosyal sorumluluk yatırımı olarak öne çıktı. Festivale; sanat, iş, cemiyet ve medya dünyasından birçok değerli isim katılım gösterdi. Festivale katılan isimler arasında; Ayşegül Dinçkök, Alpin Albayrak, Bahar Şer yer aldı.

Hakan YAĞCI