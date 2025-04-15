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TAMEV’den Yavru Vatan’da anlamlı defile

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri’nin işbirliğinde “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” sosyal sorumluluk projesinin etkinliği Girne'de gerçekleştirildi.

Giriş: 15 Nisan 2025 Salı
TAMEV’den Yavru Vatan’da anlamlı defile

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri’nin işbirliğinde “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” sosyal sorumluluk projesinin etkinliği Girne Acapulco Resort Otel’de düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve TAMEV Başkanı Nuray Marçak ev sahipliğinde gerçekleşen KEÇADA yardım defilesi yapıldı. Etkinlikte ünlü oyuncu Bekir Aksoy sunuculuk yaparken eşi Nazife Aksoy da podyumda yürüdü. Defilenin onur konuğu ise duayen modacı Yıldırım Mayruk oldu. Etkinlikten elde edilen gelirle Türkiye’de eğitim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlanacağını hatırlatan Sibel Tatar, burs imkanı sağlayan TAMEV’e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” projesini hayata geçiren paydaşlara teşekkür ederek, proje ile hem öğrencilere burs imkanı yaratıldığını hem de “KEÇADA” markasının tanıtımının yapıldığını kaydetti.



Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Eğitim Derneği TAMEV

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Magazin Hattı TAMEV’den Yavru Vatan’da anlamlı defile

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri’nin işbirliğinde “Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” sosyal sorumluluk projesinin etkinliği Girne'de gerçekleştirildi.
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