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Sanat tutkunlarına ‘Yankı’ ve ‘Rezonans’ sergisi...

Çağla Cabaoğlu Galeri, 25. yılını iki mekâna yayılan iki çok özel karma sergi ile kutluyor.

Giriş: 05 Mart 2025 Çarşamba
Sanat tutkunlarına ‘Yankı’ ve ‘Rezonans’ sergisi...

Türkiye çağdaş sanat sahnesinde öncü bir konuma sahip olan Çağla Cabaoğlu Galeri, 25. yılını, sanatsal üretimin geçmiş ve gelecek arasındaki etkileşimini görünür kılan “Yankı /Echo” ve “Rezonans/ Resonance” adlı iki sergiyle kutluyor. Sergilerin ana mekanı olan Nişantaşı’ndaki Çağla Cabaoğlu Galeri’de düzenlenen açılış daveti, iş ve sanat dünyasının ilgisiyle karşılandı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılış etkinliğine ünlü isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Çağla Cabaoğlu, galerinin 25. yılına ilişkin şunları ifade etti: “Çağla Cabaoğlu Galeri olarak çeyrek asırdır çağdaş sanatın gelişimine tanıklık ediyor, sanatçılarla birlikte yeni ufuklar açmaya devam ediyoruz. 25 yıl boyunca, sanatın yalnızca bir sergileme pratiği olmadığını, aksine diyalog, dönüşüm ve geleceğe uzanan bir vizyon olduğuna inandım. ‘Yankı’ ve ‘Rezonans’ sergileri, bu sürekliliğin bir yansıması ve sanatın zamansız etkisini vurgulayan iki önemli durak. Sanatın geçmişle kurduğu köprüleri, bugünün yaratıcı enerjisiyle buluşturmaktan ve izleyicileri bu yolculuğa davet etmekten büyük bir heyecan duyuyorum.”

Çağla Cabaoğlu Galeri’ nişantaşı

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