Cihangir'de eğlenceye devam

Aslı - Bora Pehlivanlar’ın sahibi olduğu mekân, Cihangir’in eşsiz atmosferi ve nefes kesen deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlamaya kaldığı yerden devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Gününde Hotel Villa Zurich’ün teras katında özel bir davetle açılan Chin Chin, ünlü işletmeci Ali Sayar işletmeciliğinde yeni nesil meyhane ve Chin Chin Bar konseptiyle hizmet verecek. Misafirler, Çınaraltı’nın meşhur kebapları ve birbirinden leziz mezeler eşliğinde unutulmaz bir gastronomik deneyim yaşayacak. Ayrıca, mekânda canlı müzik performansları ve DJ etkinlikleri ile eğlencenin ritmi hiç düşmeyecek. Haftanın belirli günlerinde DJ kabininde Ali Sayar ve Uğurcan Kaya, özel müzik performanslarıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatacak. Yakın zamanda başlayacak canlı müzik akşamları ise eğlenceyi zirveye taşıyacak. Mekânın kurucularından Aslı Pehlivanlar, açılışla ilgili şu sözleri paylaştı:"Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız Chin Chin’i, yıllar sonra yeniden Cihangir’de, otelimizin eşsiz deniz manzarasıyla buluşturduk. İyi yemek, iyi müzik ve iyi mekân anlayışımızdan ödün vermeden, kaldığımız yerden devam ediyoruz."