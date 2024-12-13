40. yıla özel davet...

Orka Holding, 40'ıncı yılını iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarıyla birlikte Cahide'de kutladı. ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ORKA Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, Ahu Orakçıoğlu ve Serpil Orakçıoğlu kamera karşısına geçti. Süleyman Orakçıoğlu, "40 yıl önce başlayan bir hayalin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu ekibimizle paylaşmak istedim. Hem alın teri hem de akıl teri var. Bu topraklardan marka çıkmaz diyenlere en güzel cevabı veriyoruz. 83 ülkede 415 mağazamız var. Avustralya'dan Orta Asya, Azerbaycan'dan Balkanlara... Aynı zamanda Avrupa'da birçok ülkeye ve hatta modanın kalbi olan İtalya'da ülke bayrağımızı gururla taşıyoruz. Amerika'da etkin olma konusunda anlaşma yaptık" dedi. Ahu Orakçıoğlu, "Gurur duyuyorum. Muazzam bir vizyon ve müthiş bir liderlik. Muazzam bir çalışma var. Cumhuriyetimizin al bayrağı gibi Orka Holding'de o bayrağı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edecek" diye konuştu. 2024 yılından bahseden Süleyman Orakçıoğlu, "Daha önce bir yıl içinde açtığımız mağaza sayılarını ortaya koyuyorduk. Şimdi haftada 3-4 mağaza açmak rutin oldu. Online satışta da yaklaşık yüzde 30'luk büyüme gerçekleştirdik. Tüm satışlarımızın adet olarak yüzde 30'unu online yapıyoruz. Dubai'de çok önemli anlaşmalar imzaladık. Markalarımızın bilinirliği en çok mutlu gururlandıran şey... Dünyada bu işi profesyonelleriyle görüştüğümüz zaman artık kendimizi anlatmamız gerekmiyor, onlar zaten biliyor" ifadelerini kullandı.

Nazif Şahin KARPUZ