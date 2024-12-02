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“Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” Sergisi

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi’nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı.

Giriş: 02 Aralık 2024 Pazartesi
“Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı” Sergisi

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Birleşik Krallık Doğa Tarihi Müzesi’nin (NHM) Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı. Sergi açılışı, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ile Başkonsolos Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde, tarihi Başkonsolosluk binasında gerçekleşti. Sergide, 60.000’e yakın eser arasından öne çıkan 18 ödüllü fotoğraf yer alıyor. Bu etkinliğe katkılarını sunan Tarabya İngiliz Okulları, bu özel sergi öncesinde öğrencileri arasında Türkiye’de Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı yarışması düzenledi. Aynı gecede yarışmada dereceye giren TBS öğrencileri ödüllendirilirken, fotoğrafları da sergilendi. Etkinliğin açılışında, Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Gültekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tarabya İngiliz Okulları olarak bizim için dünyanın dört bir yanından gelen mükemmel yaban hayatı fotoğraflarının sergilendiği bu özel etkinliğe sponsor olmak büyük bir keyifti. Bu etkinlikten ilham alarak öğrencilerimiz de kendi aralarında bir yaban hayat fotoğrafçılık yarışması düzenledi. Bu yarışmayı kazanan öğrencilerimiz, bu prestijli serginin açılışına katılacaklar. Öğrencilerin sanat ve kültür anlayışının geliştirilmesi, Tarabya İngiliz Okulları’nın ulusal ve uluslararası odağa sahip kapsamlı bir eğitim imkânı sunduğunun bir göstergesidir.” Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında “Birleşik Krallık’a giden ziyaretçilerin Doğa Tarihi Müzesi (NHM) gibi dünyaca ünlü kurumların temsil ettiği zengin ve çeşitli Britanya kültürünü keşfedebileceklerini” söyledi. Poleo ayrıca, “NHM’in yarışmasında ödül kazanan yarışmacıların eserlerini Başkonsolosluk’ta sergilemekten gurur duyduklarını” da vurguladı. Açılış konuşmasında “bu ülkenin güzelliği ve bu ülkeyi yuva bilen yaban hayatın çeşitliliğini görünce, önümüzdeki yılın yarışmasına Türkiye’den çok sayıda fotoğrafçının katılacağını umuyorum,” diyen Büyükelçi Jill Morris, Türk fotoğrafçıları yarışmaya başvurmaya davet etti. Büyükelçi Morris, önümüzdeki yıl aralarında Türk bir fotoğrafçının da bulunduğu bir ödüllü fotoğraflar sergisine ev sahipliği yapmayı umduğunu belirtti.

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödül Sergisi’

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