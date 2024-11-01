Bir Dilek Tut Derneği'nden anlamlı etkinlik

Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği, Serin Hattat ve arkadaşları ile RAMS Türkiye'nin katkılarıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Pandemi döneminde cam sanatına yönelen Serin Hattat, üç yıl boyunca biriktirdiği eserlerini okul arkadaşları Nil Tulgan, Nehir Coşkun, Ece Özalp ve Alya Atal ile birlikte Maslak Etro Residence by RAMS Beyond'da sergiledi. Sergi açılışında genç sanatçıları, aile büyükleri ve sevenleri yalnız bırakmadı. Make-A-Wish International, 41 ülkede, dünya çapında 50.000 çocuğun dileğini gerçekleştirerek, onların yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlama hedefiyle faaliyet göstermektedir. Türkiye'de ise her yıl en az 200 çocuğun dileğini gerçekleştirmeyi hedefleyen dernek, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için destek sağlamaktadır. Sergide sergilenen 50 eserden elde edilen gelirlerin tamamı Make-A-Wish Türkiye'ye bağışlanarak, tedavi sürecinde moral ve motivasyona ihtiyaç duyan çocukların dileklerini gerçekleştirmek adına kullanılacaktır. Bu anlamlı etkinlik, sanatın iyileştirici gücünü çocukların yaşamlarına dokunmak için bir kez daha ortaya koydu.