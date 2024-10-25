Sonbaharda güzellik sırları...

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Medikal Direktörü ve CEO’su Dr. Burak Tuncer’in ev sahipliğindeki davet yoğun ilgiyle karşılandı.Misafirler Dr. Burak Tuncer, Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada ve Diş Hekimi Emine Poladsoy’un söyleşisini dinleyerek merak ettikleri hakkında bilgi sahibi oldular. Dr. Burak Tuncer uzun yılların tecrübesini alanında uzman doktorlarla ve kaliteli hizmet anlayışıyla sunan bir anlayışın hâkim olduğu Esteworld’ün Avrupa’nın bir günde en çok estetiğinin yapılan şubesi olduklarını belirtti. Meme kanseri farkındalık ayı sebebiyle Prof. Dr. Ayşin Karasoy Yeşilada katılımcılara meme sağlığı ve estetiği hakkında bilgiler verirken, meme estetiğinde en çok merak edilen konulara değindi. Ataşehir Esteworld şubesinin sadece diş hastalıkları üzerine hizmet verdiğini söyleyen Diş Hekimi Emine Poladsoy, Esteworld’ün kendi bünyesindeki laboratuvarı sayesinde hastaları tedavi sürecinde bekletmeksizin aynı gün geçici dişleri takabildiklerinin altını çizdi. Davete katılan isimler arasında; Kadriye Olgar, Ebru Çarıkçılar, Begüm Karamahmutoğlu, Özlem Mekik, Eda Bank, Gülgün Çavuşoğlu, Hakan Bilgin, Nilgün İçel, Ebru Yükselen, Öznur Yurttaş, Petek Ertüre, Rabia Polat, Senem Taşkın, Serap Sarı vardı.