Cumhuriyetin 101. yılı anısına turnuva...

Üç kategoride düzenlenen turnuvada Büyük Profesyoneller, Büyük Amatörler ve 8-12 yaş arası küçükler kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, turnuvaya katılan yarışmacıların yanı sıra ailelerinin heyecanı ve coşkusu da gözlerden kaçmadı. Turnuvanın bu anlamlı etkinlikte bir araya getirdiği masa tenisi severler, Cumhuriyet'in coşkusunu sporla kutladı. Küçüklerde cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Dilruba Sarıyer Çelepçi’nin kızı Mia Çelepçi birinci olarak kürsüye çıktı.