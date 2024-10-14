Büyük Kulüp Derneği, 13 Ekim 2024 tarihinde meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık" paneli düzenledi. Kadın sağlığının önemi ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilen panel üyelerden büyük ilgi gördü. Panelin moderatörlüğünü Büyük Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel üstlendi. Konuşmacılar arasında Meme Sağlığı ve Cerrahisi uzmanı Dr. Cem Yılmaz, Psiko-Onkolog Dr. Pelin Erbil ve Kansersiz Yaşam Derneği Genel Müdürü Seda Yakut Tütüncü yer aldı. Panele aynı zamanda Büyük Kulüp Başkanı Talat Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak destek verdiler. Panelde meme kanserinde erken teşhisin önemi, modern tedavi yöntemleri ve hastaların psikolojik destek süreçleri gibi konular ele alındı. Büyük Kulüp, sağlık konularında farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerine önümüzdeki dönemde de devam edecektir.