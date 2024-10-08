Genç tasarımcılar 'Koza'da yarışıyor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda geri sayım başladı. 300'e yakın başvuru arasından seçilen 10 finalist, İstanbul Moda Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte tasarımcılar ve basın mensuplarıyla buluştu. Başvuruların Yaratıcılık, Malzeme Kullanımı, Giyilebilirlik, Sunum ve Teknik Çizim başlıkları altında değerlendirildiği yarışmanın 10 finalisti Ahmet Can Hızlı, Ece Zikguş, Gülnihal Uluçay, Lamia Duran, Levent Tirki, Mehmet Melih Sevinç, Selçuk Durdu, Sude Keskin, Taha Erdem Ömeroğlu ve Umut Kaya, aylar süren atölye çalışmalarının detaylarını İstanbul Moda Akademisi’nde basın ile paylaştı. Moda Tasarımcıları Derneği Başkanları ve 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Mentorleri Nihan Peker ve Belma Özdemir mentorluğunda koleksiyonlarını hayata geçirip defileye hazırlanan 10 finalist, 13 Kasım’da gerçekleşecek final gecesinde koleksiyonları sergileyecekler. İHKİB Komite Başkanı Nejdet Ayaydın ve İHKİB Başkan Vekili Mustafa Paşahan da yarışmacıların tasarımlarını incelediler. Moda dünyasının gelecek yıldızlarının, özgün tasarımlarıyla dikkat çektiği buluşmada İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanları ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması mentorları Nihan Peker ve Belma Özdemir birer konuşma gerçekleştirdi. Ece Sükan, Tanju Babacan, Özlem Kaya, Giray Sepin, Özlem Erkan, Gökhan Yavaş, Tayfun Kaba, Ece Kıral ve Rağbet Kolaros’un da katıldığı davette katılımcılar genç yeteneklerin yenilikçi bakış açılarını keşfettiler.