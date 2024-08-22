Bodrum'da davet...

Türkiye’nin global emlak markası, dünya devi Knight Frank’in resmi Türkiye is ortağı GRED, Bodrum Hakkasan’da cok özel bir gruba akşam yemeği daveti verdi. Davette Hakkasan’ın ünlü “Çin yemekleri” yendikten sonra iki misafir için doğum günü pastası kesildi.Davetin ev sahibi GRED, global network içindeki iş ortakları Douglas Elliman ve Knight Frank ile birlikte, 2025 yılında global emlak pazarında öne çıkması beklenen en iyi ve yeni projelerini, özel bir koleksiyon ile seçkin davetli grubuyla paylaştı. GRED Kurucusu Meltem Türker konuşmasında, “Globalleşme ile birlikte Türkiye’den de müşterilerinin arttığını” söyledi. GRED CEO’su Meltem Türker ve GRED COO’su Knut Gaskjenn, GRED | Knight Frank global network içindeki en iyi 3 lokasyon-dan seçilmiş toplam 6 projeden oluşan 2025 Global Koleksiyonu ilk kez cemiyet ve iş dünyasından oluşan davetlilere tanıttı.