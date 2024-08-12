“Diyalog” sergisi...

DG Art Project sanatçılarından Devrim Erbilo, Ozan Oganer, Şahin Demir ve Yasin Uysallar’ın izleyicilere görsel ve duygusal bir deneyim yaşattıkları karma sergi, M Gallery Bodrum Yalıkavak Hotel’in büyülü atmosferinde açıldı. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği karma sergide farklı disiplinlerde ürettikleri tablo ve heykeller ile yer alan sanatçılar, sanatın farklı yüzlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. “İki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşması” anlamına gelen “Diyalog” kelimesinden adını alan sergi, dört değerli sanatçının eserleriyle davetliler arasında bir diyalog kuruyor. Sergi ortamında kendi içinde diyalogda olan eserler, sanatın birleştirici gücüyle “ben”

olmaktan çıkıyor “biz” oluyor. Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan Devrim ERBİL, tablolarındaki benzersiz çizgileri ve doğa betimlemeleriyle dikkat çekerken Şahin Demir’in heykelleri,

soyut formlarıyla izleyicilere yepyeni bir perspektif sunuyor. Ozan Oganer’in çağdaş sanat eserleri ise günümüz toplumuna dair derinlikli bir bakış açısı sunarken Yasin Uysallar’ın eserleri ise modern dünyanın karmaşasını ve güzelliklerini bir arada yansıtıyor. Sanatın geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği sergi sezon sonuna kadar MGallery Bodrum Yalıkavak Hotel’de ziyaret edilebilecek.

Hakan YAĞCI