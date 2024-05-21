Magazin Hattı

Türk İş Kadınları Plaket Töreni...

Türk İş Kadınları Plaket Töreni, 4. kez gerçekleştirildi.

Giriş: 21 Mayıs 2024 Salı
Türk İş Kadınları Plaket Töreni...

Türk İş Kadınları Plaket Töreni, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde 4. kez gerçekleştirildi. Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün’ün sunuculuğunda gerçekleşen görkemli tören, Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlendi. Onur konuğu Pınar Eczacıbaşı'nın açılış konuşmasıyla başlayan törende, Eczacıbaşı " Bir toplumda kadının emeğinin toplumu yücelttiğini ve iş dünyasında kadınların ön plana çıkmasının ekonomik başarının da artması anlamına geldiğini vurguladı. Kadınların dünyaya erkeklerden farklı bir bakış açısıyla baktıklarını belirten Eczacıbaşı, üretmenin kadınların ruhunda var olan bir olgu olduğunu ve kadınların daima daha güzel, daha iyi ve daha doğruyu üretmeye çalıştığı için toplumu geliştirdiğini" ifade etti. Törende Sanat, cemiyet, siyaset, medya ve iş dünyasından önemli iş kadınlarına plaketleri takdim edildi. Dilek İmamoğlu, Türkan Şerbetçi, Zahide Yetiş, Esin Yağmurdereli, Bedia Teymur, Monik İpekel, Hülya Hökenek, Ece Gürsel, Nur Ertürk, Ece Pirim, İvana Sert, Pınar Bent ve Nermin Öztürk gibi birçok önemli isme plaketleri verildi. Gecede, Türkiye genelinden ve yurt dışından kendi işini kurmuş küçük, orta ve büyük ölçekli 100 girişimci Türk iş kadınına da plaketleri takdim edildi. Gelin Damat markası sponsorluğunda düzenlenen Türk İş Kadınları töreninde konuşan Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Türk İş Kadınları Kurucusu Ferhat Muğurtay, "Bu gecede iş hayatındaki kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyoruz. Girişimci iş kadınlarını cesareti, başarısı ve liderliklerinden dolayı onurlandırmak bizim için büyük bir gurur. Bu topluluğun içinde bulunan ve destek veren tüm iş kadınlarına, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ederiz. Kendi işini kurmuş tüm girişimci iş kadınlarını da bu oluşuma davet ediyoruz," dedi.

Türk İş Kadınları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Eğlenceli geceden özel anlar...

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş Türkiye'de yeni markası için bir parti düzenledi. Alaş'ın konukları arasında Koç Holding Başkanvekili, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç ve Esra Dinçkök de vardı.

Jet Set Cannes'ın amfAR galasında şıklık yarışı

77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı
Davetler Güneştekin'den 'How U Feel' sergisi

Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “HOW U FEEL?” isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Güncel Mutluluğa 'Evet' dediler...

Yönetmen Lara Kamhi kendisi gibi yönetmen Barış Ferit ile evlendi.
Güncel "Mutfakta olmak bana terapi gibi geliyor"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Azer Polat yeni açtığı mekanında iş ve özel hayatına dair her şeyi HT Kulüp editörü Aybala Yıldız'a anlattı.
Güncel Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ı tanıttı

Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar Programı’nın 15. sezon Fark Yaratanları tanıtıldı.

Söyleşi ‘Mutfakta olmak bana terapi gibi geliyor’

Mutfakta zaman geçirmeyi çok seven cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Azer Polat, yeni lezzetler keşfetmenin kendine terapi gibi geldiğini söylüyor
Magazin Hattı Yaza merhaba daveti

Eylül Deniz, 2024 yaz sezonuna unutulmaz bir etkinlikle başladı.
Güncel "Kızılcık Şerbeti'nin mihenk taşı Pinkom"

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fanı olan Derin Mermerci, dizide Pembe karakterine hayat veren dostu Sibel Taşçıoğlu'nu evinde ağırladı. Mermerci o anları 'Kızılcık Şerbeti'nin mihenk taşı Pinkom' notuyla paylaştı.
Güncel Alkoçlar'dan sporcu pozları

Sporu hayatında alışkanlık haline getirenler arasında yer alan Aslışah Alkoçlar Demirağ, son paylaşımında karın kaslarıyla dikkat çekti
Güncel Mağazasını atölyeye çevirdi!

Genç iş insanı Ayşe Boyner, kardeşi Emine Boyner ve yeğeni Şira ile mağazasında seramik yaptı.
Magazin Hattı Açılışta buluştular...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları açılışta bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.