Magazin Hattı

'Anne Olmak' kitabının lansman daveti...

Çocuk Gelişim Uzmanı Funda Erdoğan, “Anne Olmak” isimli ilk kitabının lansmanında davetlilerini ağırladı.

Giriş: 11 Mayıs 2024 Cumartesi
'Anne Olmak' kitabının lansman daveti...

Kitabın satışından elde edilecek gelir, Avcılar Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu ve Topkapı Alev Yaşar Aktürk Öğrenci Yurdu’na destek amacıyla bağışlanacak. Funda Erdoğan, annelik duygusunu, çocukların her yaşta karşılaşabileceği sorunları ve bunlarla başa çıkabilmeleri konularındaki deneyimlerini “Anne Olmak” isimli kitabında kaleme aldı. Yeni kitabın tanıtımı için La Baron Zorlu’da düzenlenen etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Kilis Vakfı Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk Pehlivanlar, cemiyet hayatının ünlü isimleri Tuğba Develi, Arzu Niziplioğlu, Ebru Gizem Cevahir, Lerzenur Asan Elik, Serap Sarı, Aslıhan Şentürk, Ceyda Kadayıfçıoğlu, Ajda Yıldızhan, Aslıhan Abacı, Eda Erdoğan, Fatma Alcelat, Saadet Ocakoğlu Vildan Keloğlu,ve İpek Küçük’inde aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Konuklarıyla tek tek ilgilenen Funda Erdoğan, “Ben de dört çocuk annesiyim. Çocuklarıma nasihatlerimi ve yaşadığım annelik duygusunu bu kitabımda dile getirmeye çalıştım. Annelik duygusunun dünyada bir tanımı olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan bu duygunun sevgi ile tamamlanması. Sevgi ile büyütülen çocuklar her daim başarılı olurlar ve kendilerini değerli, öz güvenli bireyler olarak bilirler” dedi.


Funda Erdoğan

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