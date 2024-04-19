"Gece Görüşü" Sergisi...

Orhan Umut, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Gece Görüşü” isimli sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Orhan Umut’un resimlerinde yalnızlığın ve bırakılmışlığın rengine bürünmüş insanlar vardır. Bu insanlar, her türden yabancılaşmanın ve insanilikten uzaklaşmanın dünyasında her nasılsa yaşama sevinçlerini korumakta ve umutlarını yeşil tutmaktadırlar. Bundandır ki kendilerine ait münhasır alandan çıkmış ve kolektif bir üretim alanı olan sokağa taşmışlardır. Bu hâlleriyle güven veren, yatıştıran ve bizimle olan figürlerdir. Ana teması “Gece Görüşü” olan bu sergide, bazı şeylerin üstesinden gelemeyeceklerinin farkında olan kahramanlar, bir hayal unsuru olan gündüzü ve aydınlığı konuşmaya devam ederler. Onların bir arada olmaları, ef ve püf kumpanyasıyla özelleştirilmiş hayata karşı bir reddediş ve mekân anlayışına katkıdır. Orhan Umut'un eserlerinde somut gözlemlerle kavramsal düşüncelerin buluştuğu bir dünya karşınıza çıkıyor. Kültürel çeşitliliğin, yalnızlığın ve bırakılmışlığın renklerle bütünleştiği eserler; izleyicileri derin bir düşünceye ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Birçok kurum, kuruluş, müze ve özel koleksiyonda eserleri bulunan Orhan Umut’un, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Gece Görüşü” isimli sergisi 11 Mayıs 2024 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.