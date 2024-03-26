Magazin Hattı

İş dünyası umutlu...

Erkan Kork, seçim sonrası Türkiye ekonomisinin daha iyi bir döneme gireceğini belirtti.

Giriş: 26 Mart 2024 Salı
İş dünyası umutlu...

Seçim sonrası Türkiye ekonomisinin daha iyi bir döneme gireceğini belirten BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “Son gelen rakamlara bakıldığında ekonomik aktivitelerde önemli iyileşmeler var. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki artış hızının gerilemesini bekliyoruz. Ümidimiz seçimden sonra da toparlanmanın artarak devam etmesi” dedi. Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne hazırlanırken, iş dünyası temsilcileri, seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından ülke ekonomisinin çok daha iyi bir döneme gireceğine inandığını söyledi.

“Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz”

Türkiye’nin konumu itibari ile çok önemli bir jeopolitik güç olduğunu belirten Kork, “Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve sürekli yatırımlarımızı artırıyoruz. Yerel seçimlerin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl aktif büyüklüğümüz 1 milyar 413 milyon TL’ye ulaşırken, krediler portföyümüz ise 610 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm enerjimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi her alanda daha da ileriye götürecek adımları atmak için harcayacağız. BankPozitif olarak ekonomik, sosyal ve siyasi olarak Türkiye markasını güçlendirmek için birlik, beraberlik içinde çalışmaya ve ülkemiz ekonomisine kaynak sağlamaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Erkan Kork

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