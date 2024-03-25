Görkemli açılış...

İyi yemek ve iyi müziği bir araya getirdiği açılış davetinde tüm misafirler keyifli bir akşam geçirdi. Genç ve vizyoner ekibiyle hem hizmet hem de eğlence sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Eşsiz mimarisiyle gastronomi ve eğlence alanındaki iddiasının yanı sıra, alışılagelmişin dışında çok farklı bir deneyim sunan 100 I HUNDRED İSTANBUL, gerçekleştirdiği açılış davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı. Açılışa katılan isimler arasında; Etel Baler, Harika Güral, Burcu Şendir, Can Helvacıoğlu yer aldı.