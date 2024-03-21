Maks Gerşon: “İş dünyası seçimsiz 4 yıla hazırlanıyor”

Türkiye'nin seçimsiz döneme girmesine sayılı günler kala iş dünyası, yaklaşan seçimlerin ardından uzun bir süreç olan "seçimsiz koridor"a odaklandı. İş dünyasında seçim sonrasında dört yıl boyunca sağlam bir istikrarın hüküm sürmesi öngörülüyor. Türkiye'de uzun bir süredir devam eden seçim ekonomisinin ardından, iş dünyası 1 Nisan'dan itibaren başlayacak olan dört yıllık seçimsiz döneme odaklanarak yeni bir döneme hazırlanıyor. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, 1 Nisandan itibaren Türkiye’de dört yıl boyunca ekonomide sağlam bir istikrarın hüküm süreceğini belirterek iş dünyasının "seçimsiz koridor"a odaklandığının altını çizdi. ‘’Türkiye dünyada bir benzersizlik sergiliyor’’ Türkiye’nin son dönemde gösterdiği dirençle enflasyonla mücadelede önemli adımlar attığını belirten İş insanı Maks Gerşon, Türkiye’nin enflasyona dayanıklı hale geldiğini ancak son verilerin bu durumu geçici olduğuna işaret ettiğini belirtti. Gerşon konuşmasına şu şekilde devam etti ‘’Türkiye, eşi benzeri görülmemiş salgınlar ve 6 Şubat 2023'teki deprem gibi olağanüstü koşullar altında bile yüksek enflasyonla mücadele ederek, dünyada bir benzersizlik sergiliyor. Devam eden seçim ekonomisinin etkisiyle, enflasyonun katlanılması zorunlu bir gerçeklik haline gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin, enflasyona karşı dayanıklılığıyla öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor.’’