Özel davet...

İstanbul'un önde gelen simaları, iki gün boyunca, Melissima Erenköy'de ağırlandı. Etkinlikler Augustinus Bader'in SPA direktörü Irına Lewis'in verdiği eğitimlerle başladı. Her iki günde de Melissima'nın kurucusu ve CEO'su Elif Karakışla ile Irına Lewis kısa birer soru-cevap seansı ile katılımcıları bilgilendirdiler. Söz konusu cilt bakımı olunca en iyiyi talep eden ve cildi için en iyisini kullanmak isteyen kadınların Augustinus Bader markasına ilgisi büyüktü. İş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Melissima CEO’su Elif Karakışla misafirlere deneyimlerini anlattı.