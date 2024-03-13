Heykeltraş Neslihan Demircioğlu’nun 2022 ile 2024 yılları arasında ürettiği, 60’a yakın eserin-

den oluşan Zaman Ötesi Zaman “Sır Kapısı” başlıklı 3. kişisel sergisi 10 Mart-30 Nisan 2024 tarih aralığında Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor. İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde

gerçekleştirilen Zaman Ötesi Zaman “Sır Kapısı” sergisinin küratörlüğünü Derin Demircioğlu

üstleniyor. Dünya üstü bilgilerden sıkça faydalanan sanatçı, bu sergisinde insanlığın metafizik arşivlerine yoğunlaşıyor. Daha önceki sergilerinde, periler, totemler ve mitolojik bilgilerden esinlenerek, insanın kendini bulma yolculuğuna odaklanan Neslihan Demircioğlu, Zaman Ötesi Zaman “Sır Kapısı” sergisinde insanın bilinç ötesi boyutlara geçişini konu alarak bizlere daha soyut bir yol

çiziyor. İstanbul perileri ve Tanrıçalar yerlerini daha soyut olan demir heykellere bırakıyorlar.

Sanatçı bizleri, maddeden düşe geçtiğimiz gibi, topraktan demire, soyuttan somuta, masaldan

ötesine uzanan bir yolcuğa çıkarıyor. Maddeden ışığa evrilen bu hikayede, baş ve son birbirine

karışıyor, bize döngüsel bir deneyim yaşatıyor. Bugüne kadar insan, bilinçlenme yolunda, yok ederek var oluşu sağlamaya çalıştı. Şimdi de zaman, sevgi ve şefkatle, Gaia ile bütünlük içerisinde, yol alma ve birlik bilinci ile yükselme zamanı.