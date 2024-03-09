İlham veren hikayelerini anlattılar...

Büyük Kulüp cemiyet cayatının örnek kadınlarını ağırladı. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz ve Büyük Kulüp Başkan Yardımcısı Adayı Eser Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, cemiyet hayatının örnek kadınları Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan’ın katıldığı bir panel düzenledi. 500'den fazla Büyük Kulüp kadın üyesinin katıldığı panelde Arzu Sabancı, Zehra Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan yaşamlarından anekdotları, sosyal sorumluluk projelerini, kültür&sanata olan katkılarını, Büyük Kulüp ile ilgili anılarını ve kadınlara ilham veren hikayelerini dinleyiciler ile paylaştılar. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz panelde yaptığı konuşmada, 24 Mart’da kulüpte gerçekleşecek seçimde kadınların gücünü temsil edecek bir yönetim kadrosu ile yenilikçi adımlar atarak, daha çağdaş, kadın-erkek temsilinde eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla aday olduklarının altını çizdi. Yılmaz, “Başkan Yardımcısı Adayımız Eser Bayraktar öncülüğünde bir ilki gerçekleştirerek kadın-erkek ağırlığı eşit kurulan Yönetim Kurulu ve Kadrosuyla aday olduk. Büyük Kulüp tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ayrıca listemizdeki 68 kişilik yönetim kadrosunun 30’dan fazlası kadın üyeden oluşuyor. ” dedi. Yılmaz’ın başkanlığında seçime girecek kadroda; İTÜ eski rektörü Gülsün Sağlamer, Galatasaray Üniversitesi eski rektörü Ertuğrul Karsak, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Koçak gibi kıymetli akademisyenler de yer alıyor.

Ferit TUĞLUK