Magazin Hattı

İlham veren hikayelerini anlattılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Kadınlar Günü'nde bir araya geldi.

Giriş: 09 Mart 2024 Cumartesi
İlham veren hikayelerini anlattılar...

Büyük Kulüp cemiyet cayatının örnek kadınlarını ağırladı. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz ve Büyük Kulüp Başkan Yardımcısı Adayı Eser Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, cemiyet hayatının örnek kadınları Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan’ın katıldığı bir panel düzenledi. 500'den fazla Büyük Kulüp kadın üyesinin katıldığı panelde Arzu Sabancı, Zehra Aslı Gümüşel Şen ve Gülenay Kalkan yaşamlarından anekdotları, sosyal sorumluluk projelerini, kültür&sanata olan katkılarını, Büyük Kulüp ile ilgili anılarını ve kadınlara ilham veren hikayelerini dinleyiciler ile paylaştılar. Büyük Kulüp Başkan Adayı Talat Yılmaz panelde yaptığı konuşmada, 24 Mart’da kulüpte gerçekleşecek seçimde kadınların gücünü temsil edecek bir yönetim kadrosu ile yenilikçi adımlar atarak, daha çağdaş, kadın-erkek temsilinde eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla aday olduklarının altını çizdi. Yılmaz, “Başkan Yardımcısı Adayımız Eser Bayraktar öncülüğünde bir ilki gerçekleştirerek kadın-erkek ağırlığı eşit kurulan Yönetim Kurulu ve Kadrosuyla aday olduk. Büyük Kulüp tarihinde bir ilk yaşanıyor. Ayrıca listemizdeki 68 kişilik yönetim kadrosunun 30’dan fazlası kadın üyeden oluşuyor. ” dedi. Yılmaz’ın başkanlığında seçime girecek kadroda; İTÜ eski rektörü Gülsün Sağlamer, Galatasaray Üniversitesi eski rektörü Ertuğrul Karsak, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mustafa Koçak gibi kıymetli akademisyenler de yer alıyor.

Ferit TUĞLUK

kadınlar günü Büyük Kulüp

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 8'inci yaş günü kutlaması...

Maya Bitargil ve İbrahim Bitargil çifti kızları Defne Olivia'nın yeni yaşını ailece bir araya gelerek kutladılar.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Magazin Hattı İlham veren hikayelerini anlattılar...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Kadınlar Günü'nde bir araya geldi.
Magazin Hattı İş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiler.
Magazin Hattı İş insanlarını buluşturan etkinlik

İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini Building Bridges etkinliğinde buluşturdu.

Magazin Hattı Özel açılış...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner yeni mağazasının açılışı gerçekleştirdi.
Magazin Hattı İspanyol ve Türk kültürleri çağdaş sanatla buluştu!

Contemporary Istanbul, İspanyol ve Türk kültürlerini çağdaş sanatla buluşturan 19. Edisyonu şerefine verilen davet İspanya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Nüket Küçükel Ezberci'nin ev sahipliğinde 5 Mart'ta büyükelçilik rezidansında gerçekleşti.

Davetler Kadınlar Günü’nde 'Bir Hayalin İzinde'...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için “Bir Hayalin İzinde” projesini başlattı.

Davetler Tarihi atmosferde mitolojik gece...

Ceren Yılmaz ve İrem Öztürk Demir'in yeni mücevher koleksiyonu 'Divinity’, mitoloji temalı etkinlikte görücüye çıktı. Bu özel akşamı, Ceremoonia'nın kurucuları Celine Miras ve Naz Alatlı organize etti
Güncel Dostlarıyla Bali'de tatil yaptılar...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve yakın dostları Ronit Gülcan ve Esra Dinçkök'le birlikte Bali'de tatil yaptı.
Magazin Hattı Görkemli davet...

HRD Antwerp, Türkiye elmas piyasasına yeniden adım atmak amacıyla HRD Türkiye’yi kurma kararını İstanbul’daki Belçika Konsolosluğu’nun ev sahipliğindeki davetle taçlandırdı.

Güncel Kadınlar gecesi...

Melda Kosif, Sanem Tezman, Fulya Özkanca, Melisa Mutlu ve Hande Gamgam eğlenceli gecelerini 'Kadınlar gecesi' notuyla paylaştılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.