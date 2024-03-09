İş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere Lady Gina’nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Lady Gina’nın Galataport Mağazası'nda gerçekleşen etkinlik, iş dünyasının farklı sektörlerinde başarıya ulaşmış isimler bir araya getirerek, Levent Erden'in ilham verici söyleşisi eşliğinde önemli konuları tartışma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu. Davetliler, Levent Erden'in etkileyici söyleşisi ve birbirinden değerli iş kadınlarıyla geçirdikleri zamanın keyfini çıkarırken, Dünya Kadınlar Günü'nü unutulmaz kıldılar. Güçlü kadınların bir araya gelmesiyle yapılan bu etkinlik, kadınların iş dünyasında daha da güçlenmesi ve desteklenmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.