İş insanlarını buluşturan etkinlik

Revo Capital’in bu yıl dördüncüsü düzenlenen Building Bridges zirvesi, iş ve cemiyet dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 42 Venue Maslak’ta gerçekleşti. Zirveye Türkiye, Doğu Avrupa ve Baltıkların önde gelen yatırımcı, girişimci ve iş insanlarının yanı sıra cemiyet dünyasının önemli isimleri de katıldı. Revo Capital, 600’den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptığı zirvede unutulmaz bir geceye imza attı. Gün boyu panellere katılan konuklar, etkinlik sonrası gerçekleştirilen kokteylde keyifli bir akşam geçirdi. Konukların aralarında Murat Özyeğin, Şebnem Ünlü, Ahu Büyükkuşcuoğlu Serter gibi cemiyet dünyasının öne çıkan isimleri de yer aldı. Türkiye girişimcilik ekosistemindeki katkılarına ve potansiyeline dikkat çekilen etkinlikte, girişimcilerin ve yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında olan yapay zekâ, teknolojide kadın liderlik, siber güvenlik, fintek, gaming trendleri ve enerjide sürdürülebilirlik konularında tematik paneller düzenlendi.