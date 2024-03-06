Çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak, geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla tam 43 yıldır düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla başladı. Yarışmanın son başvuru tarihi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan 2024 tarihi olarak belirlendi. Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine ve yaratıcılıklarına destek

olmak amacıyla, her yıl farklı bir temayla düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 43’üncüsü, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla başlatıldı. Dünyamızın 2050’de nasıl görünebileceğini çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6-14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek. Çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, yaratıcılık sezgilerini güçlendiren resim sanatının etkisine ve gücüne inandıklarını söyledi.