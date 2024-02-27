"Odaklanma" sergisi...

Uluslararası ödüllere sahip, dünyaca ünlü sanatçı, ressam ve moda tasarımcısı Emre Ertürk kuratörlüğünde, ressam Sara Özsarfati'nin "Odaklanma" adlı ilk kişisel resim sergisi, 23 Şubat'da, La Galeri d'art La Visione'da, renkli bir organizasyon ile açıldı. Cemiyet, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler, "Odaklanma" sergisine yoğun ilgi gösterdi. 27 Şubat'a kadar tüm sanat severlerin ziyaretine açık olacak, 33 eserden oluşan, "Odaklanma" resim sergisi, doğanın iyileştirici gücü ve insanın içsel yolculuğu üzerine düşünmeyi teşvik ediyor. Yurt dışında, önemli karma resim sergileri açmış olan, Sara Özsarfati’nin eserleri, sanatseverlere, doğaya dönmenin ve pozitif duyguları, yaşamın odak noktasına yerleştirmenin önemini hatırlatıyor. Sanatçı Sara Özsarfati sergisiyle ilgili; " Resim sanatı, sanatçının içsel yolculuğunun dışa vurum şeklidir" şeklinde konuşurken, serginin küratörü Emre Ertürk ise; " Bu özel sergi açılışı ve sunumu için aylardır, her detayı üzerinde özenle ve keyif ile çalıştık’ şeklinde duygularını ifade etti.