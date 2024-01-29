Mobilya Fuarı Voleybolcuları ağırladı

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’ın standında yenilikçi tasarımlara ve dev sürprizlere ev sahipliği yaptı. Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun özel tasarlanmış yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan marka, ev dekorasyonuna estetik katan yeni ev kozmetiği koleksiyonunu, 2024 sonbahar&kış ev tekstili kreasyonlarını ve yeni uyku grubu ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Lova Yatak ile voleybolcularımızın gerçekleştirdiği özel buluşmada keyifli anlar yaşandı. Başarılı voleybolcularımızdan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara, 8m2’lik devasa yatağı yakından inceledi.