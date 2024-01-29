Magazin Hattı

Mobilya Fuarı Voleybolcuları ağırladı

IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı; Voleybolcularımızdan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara'yı ağırladı.

Giriş: 29 Ocak 2024 Pazartesi
Mobilya Fuarı Voleybolcuları ağırladı

Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıyan ve sektörün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’ın standında yenilikçi tasarımlara ve dev sürprizlere ev sahipliği yaptı. Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun özel tasarlanmış yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan marka, ev dekorasyonuna estetik katan yeni ev kozmetiği koleksiyonunu, 2024 sonbahar&kış ev tekstili kreasyonlarını ve yeni uyku grubu ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerinin beğenisine sundu. Lova Yatak ile voleybolcularımızın gerçekleştirdiği özel buluşmada keyifli anlar yaşandı. Başarılı voleybolcularımızdan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara, 8m2’lik devasa yatağı yakından inceledi.

IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Maldivler'de tatil devam ediyor...

Ailesiyle birlikte tatil yapan Yasemin Özilhan'ın eğlenceli Maldivler tatili şık paylaşımlarıyla devam ediyor.
Tatil Uludağ'da eğlenceli tatil...

Derin Mermerci ve Murat Aslan çifti çocuklarla birlikte Uludağ'da kar tatili yaptı.
Tatil Uludağ sezonu açıldı!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Uludağ'da kayak sezonunu açtı.
Güncel Alaton'un sanat turu...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Dubai'de sergi gezerek sanat turu attı.
Güncel Tatilde buluştular...

Sömestr tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, dünyaca ünlü gözde tatil merkezlerindeler.
Jet Set Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti
Güncel Uludağ'da kayak keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan sömestr tatilini Uludağ'da değerlendirdi.
Caddeler Ekşioğlu:'Tamamen iyileştim'

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tansa Ekşioğlu Bebek'te objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Sanatta Engel Yok Vakfı'ndan ödül...

Yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliğiyle iyilik meleği olarak bilinen süperstar Ajda Pekkan, bir kez daha “Sanatta Engel Yok Vakfı”na verdiği desteklerinden dolayı yılın ilk plaketini evinde teslim aldı.
Güncel Dostlarıyla bir arada...

Çiğdem Simavi, Caroline Koç ve yakın dostu oyuncu Zerrin Tekindor, bir arkadaşlarının doğum gününde bir araya geldiler.
Magazin Hattı Mobilya Fuarı Voleybolcuları ağırladı

IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı; Voleybolcularımızdan Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara'yı ağırladı.
Magazin Hattı Sanat tutkunlarına Simülakra sergisi...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri Simülakra sergisinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.