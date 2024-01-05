Magazin Hattı

Filinta'dan retro tasarımlar

Tasarımcı Aslı Filinta ile Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı.

Giriş: 05 Ocak 2024 Cuma
Filinta'dan retro tasarımlar

Beyaz eşyaların üretiminde kadın sanatçılar görev alırken, ürünlerin her birinde özel el işçiliği ile boyama ve farklı teknikler kullanıldı. Alanında bir ilk olan bu özel işbirliğini kutlamak amacıyla Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Aslı Filinta ev sahipliğinde, 4 Ocak


Perşembe akşamı Es ma Sultan Yalısı’nda özel bir lansman düzenlendi. Gaye Su Akyol’un canlı performansıyla renk kattığı geceye iş, sanat, cemiyet, moda, spor, mimari ve tasarımdünyasından Şebnem Bozoklu, Bade İşçil, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tanem Sivar, Süleyman & Ahu Orakçıoğlu, Eda Zamanpur, Lara Sayılgan, İlker Kızmaz, Nil Ninat, Aycan Yanaç, Paris Bıçakçı ve Dilara Koçak gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Vestel, Türkiye’nin köklerine inerek kültürel mirasına sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için örnek bir projeye imza attı. Bu topraklarda ürettiği teknolojiyi dünyanın 163 ülkesine ulaştıran Vestel, Anadolu mirasını dünyaya tanıtan ünlü Türk Tasarımcı Aslı Filinta ile Vestel Retro Ailesi için yeni bir seri hazırladı. Küçük ev aletlerinin de yer aldığı retro serisinin tasarımlarıyla Anadolu’nun kadim mirası motiﬂer nesilden nesile aktarılacak. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Aslı Filinta ev sahipliğinde, 4 Ocak Perşembe akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen lansmana mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar ve cemiyet dünyasından Şebnem Bozoklu, Bade İşçil, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Tanem Sivar, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Eda Zamanpur, Lara Sayılgan, İlker Kızmaz, Nil Ninat, Aycan Yanaç, Paris Bıçakçı ve Dilara Koçak gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Büyük ilgi gören gecede Gaye Su Akyol canlı performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Aslı Filinta

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