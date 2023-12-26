Magazin Hattı

Çocukların Festivali’ne yoğun ilgi

Türkiye’nin Tek Yeni Yıl Çocuk Festivali, ‘Yeni Yıl Masalı’ ikinci kez çocuklar ve ailelerle buluştu.

Giriş: 26 Aralık 2023 Salı
Çocukların Festivali’ne yoğun ilgi

Türkiye’nin Tek Yeni Yıl Çocuk Festivali ‘’Yeni Yıl Masalı’’, Ozmo ana sponsorluğu ve Zorlu PSM ev sahipliğinde ikinci kez çocuklar ve ailelerle buluştu. Yılbaşı öncesi masal gibi bir dünya sunan ‘Çocukların Festivali, Yeni Yıl Masalı’ etkinliğine ilgi büyüktü. Çocuklar ve aileler; yılbaşı temalı atölyeler, dans ve tiyatro gösterileri, illüzyon gösterileri, sanat atölyeleri başta olmak üzere sürprizlerle dolu 50’den fazla etkinlikte unutulmaz saatler yaşadı. Festivalin her sene daha da büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Zest Projects Kurucu Ortağı ve Festival Direktörü Tomru Dereköylü ‘’Çocukların ve ailelerin etkinlikten mutlu ayrılması bizim için en güzel başarı. Festivalden elde edilen gelirin bir bölümü otizmli çocukların eğitimine destek olmak ve yeni yıl hayallerini gerçekleştirmek için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlayacağız’’ dedi.

Çocukların Festivali’ne yoğun ilgi

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