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'Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası'

Tuğçe Eyilik Vardar, “Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası” adını verdiği yılbaşı sofrasını tanıttı.

Giriş: 22 Aralık 2023 Cuma
'Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası'

Tuğçe Eyilik Vardar, “Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası” adını verdiği yılbaşı sofrasını tanıttı. Yeni yılın kendisi için her zaman yeni başlangıçlar, yeni umutlar ifade ettiğini söyleyen Tuğçe Eyilik Vardar şunları söyledi: "Yeni hayallerin yeni yılda olmasını umut ettiğimiz bir başlangıçtır. Yılbaşı için en büyük gelenek tüm ailenin ve sevdiklerimizin bir araya geldiği yemek masaları ve birbirimizi ziyaret ettiğimiz ev davetleriyle geçer. Geleneklerimizden biri de Bon Objet olarak tasarladığımız “invisible tree” adı altında tamamen doğal tasarımı sayesinde şu anda birçok ev, otel ya da sosyal mekânlara da yaptığımız gibi evimize özel seçtiğimiz renkten bir “invisible” (görünmez) ağaç kurmaktır. Ağacımıza özel süslerin dışında hazırladığımız dilek kartlarımızı da tüm misafirlerimize dağıtarak dilek kartlarını ağacımıza bağlamalarıyla ayrı bir keyif katmaktır." Bu yıl, cumhuriyetin yüzüncü yılı sebebiyle “cumhuriyet” temalı bir yılbaşı masası hazırladığını ifade eden Vardar "Markamızın vazgeçilmez ana renkleri siyah ve beyazın yanında tabii ki hem yılbaşına uygun hem de Türk bayrağı kırmızısını kullanarak oluşturmayı tercih ettik. Cumhuriyetin yüzüncü yılı kutlanması sebebiyle bu sofrayı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben hazırladık" açıklamasında bulundu.

Sonsuz Cumhuriyet Atatürk Sofrası Tuğçe Eyilik Vardar

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