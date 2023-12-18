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Erten'den özel sergi...

Ressam Banu Sağnak Erten’in 11 adet tuval üzeri yağlıboya eserinin yer aladığı sergisini düzenlediği şık bir davet ile açtı.

Giriş: 18 Aralık 2023 Pazartesi
Erten'den özel sergi...

Ressam Banu Sağnak Erten’in 11 adet tuval üzeri yağlıboya eserinin yer aladığı sergisini İstanbul Lale Müzesi Cam Salon’nda düzenlediği şık bir davet ile açtı. Bir çok seçkin davetlinin katıldığı davet kokteyl eşliğinde başlarken, davete El-İF İŞİMLİ DJ Mercan Dede ekolüyle çaldığı parçalarla davete ayrı bir renk kattı. Sağnak’ın Ulu Önder Atatürk; “Ata’mın Atı Sakarya”, çocuk keşişler ve Nepal rahiplerini tuvale aktardığı sergisi 22 Aralık tarihine kadar gezilebilir. Ressam Banu Sağnak, ilk özel sergisinin öne çıkan eserlerinden “Ata’mın Atı “Sakarya” adlı tuval üzeri yağlıboya eserinin satışından elde edilecek tüm geliri Göktürk Hayvan Sevenler Derneği ve İstanbul Lale Vakfına bağışlayacak. Serginin son iki günü olan 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek kermeste, vefatının ardından eserleri dostu Banu Sağnak tarafından korunan, atölye sahibi değerli sanatçı Şule Özyıldırım’ın yağlıboya tabloları, antikaları, bibloları, seramik ve varak eserleri satışa sunulacak. Satıştan elde edilecek tüm gelir de Göktürk Hayvan Sevenler Derneği ve İstanbul Lale Vakfı’na bağışlanacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Reklam bölümünden mezun olan Banu Sağnak Erten ilk karma sergisini Atölye Şule; Ziyad Sultanov Resim atölyesinde gerçekleştirdi. Daha sonra “Hayrettin Sönmez” ile atölye çalışmalarına devam eden Sağnak; 2021 senesinde yönettiği “Mutlu Çocuklar, Aydınlık Yarınlar!” Projesi kapsamında 30 değerli sanatçı ile “İlk Nefes” karma sergisinde 3 eseri ile yer aldı.

Banu Sağnak Erten sergi

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